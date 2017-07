Apple Iphone SE 64 Go blanc, de France, sous garantie, comme neuf à Djibouti

Vend Iphone SE 64 Go, blanc et silver, complet (chargeur, câble, boite, écouteurs), avec facture.



Acheté en juillet 2016 en France, il est encore sous garantie.



Il est dans un parfait état, et a toujours été utilisé avec une coque de protection et un film de protection à l'avant et à l'arrière.



Aucunes rayures sur l'écran.



Prix ferme.

60 000 FDJ

77750492

il y a 8 heures

