Appel aux Parents d eleves de l ecole yemenite à Djibouti

Chers Parents,



Impliquez-nous davantage dans l éducation de nos enfants!!!

Parents d élève de l école yéménite a Djibouti, il est temps de prendre part à l'amélioration et au développement de l école.

Une nécessité est devant nous, l école yéménite risque de ne plus suivre l évolution l éducation.

-Le moyen didacticiel numérique ou manuel manque

-Les moyens financiers

-Les bâtiments sont obsolètes

-Renforcement de capacité des enseignants

-Renforcement des langues (française et anglaise)

-Les équipements sanitaires

-etc.





J ai crois entendre qu’une association des parents d élèves de l école existe, mais je ne suis pas sur. Si, oui allons voir et proposant notre aide sinon faisons-une maintenant.



Personnellement je suis prêt a aider et participer volontairement cette école car ma fille y est scolarisée.



Vous pouvez me contacter par email pour voir comment aider et soutenir.



Je vous remercie

Hassan

