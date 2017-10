Appel à Manifestations d'interet à Djibouti

Appel à manifestation d’intérêt



Action Contre la Faim lutte contre les causes et les effets de la faim et des maladies qui menacent la vie d’enfants, de femmes et d’hommes en situation de vulnérabilité. Fondée en France en 1979, Action Contre la Faim est une organisation non gouvernementale, non politique, non religieuse, et à but non lucratif.



Action Contre la Faim est notamment présent à Djibouti depuis Septembre 2011 où elle mène des projets de sécurité alimentaires, d’hygiènes et assainissements dans les localités de Balbala, Dikhil, Tadjourah, etc.



Actuellement, dans le cadre de la mise en œuvre du projet NUTRIS financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et l’UNICEF ; Action Contre La Faim en partenariat avec l’ONG national « Paix et Lait » recherchent des entreprises spécialisées dans les Bâtiments Travaux Publics (BTP) pour la construction de latrines au profit des habitants de Balbala.





Les principaux critères de sélection de ces entreprises seront les suivants :



•Etre de Nationalité Djiboutienne (Personne Morale ou Physique)

•Avoir son siège social à Balbala ou y avoir un bureau ouvert de façon permanente

•Avoir des prix compétitifs

•Avoir la capacité à respecter des spécifications techniques et des normes précises

•Avoir la disponibilité des ressources (matérielles et humaines) et la possibilité de livrer un marché de construction de deux latrines dans un délai de 30 jours

•Démontrer d’une qualité de matériels et des services associés

•Démontrer de la fiabilité des échéances de livraison

•Démontrer des méthodes de contrôle qualité

•Démontrer d’un savoir-faire technique et les capacités d’innovation

•La capacité de fournir une technicité unique et de développer et concevoir des techniques nouvelles

•Démontrer d’une stabilité financière

•Préciser les conditions de paiement exigées

•Des infrastructures et ressources adéquates pour le transport et stockage du matériel

•Les garanties des travaux proposés, les assurances

•Les performances et expériences reconnues

•La disponibilité d’un service après-réception

•Les expériences et performances passées et services à acquérir

•La sécurité







Les sociétés ou personnes qui souhaiteraient être ajoutées à la liste de nos fournisseurs afin de participer à des appels d’offres et/ou négocier la signature de contrats-cadres avec Action Contre la Faim doivent entrer en contact avec nous avant le 07/11/2017 à l’adresse suivante :



Adresse :



Adonis ITONGOLO, Responsable Logistique ACF, sis au quartier Gabode 5 lot 118 A&B. Tel : 77755200. Email : expertlog@dj.missions-acf.org



Un questionnaire fournisseur sera adressé ou remis aux fournisseurs intéressés et devra être retourné complété dans les 05 jours à l’adresse mentionnée ci-dessus.

