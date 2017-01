Appel à candidature: Chauffeur - Mécanicien à Djibouti

APPEL A CANDIDATURE



1. Fonction: CHAUFFEUR / MECANICIEN



2. Description de l’organisation: Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. est une organisation non gouvernementale allemande spécialisée dans les premier secours, les services d’ambulance et les programmes sociaux et médicaux. Le siège social est établi à Berlin.



3. Lieux d’affectation: TADJOURAH ET OBOCK avec des déplacements fréquents dans les zones rurales





4. Date et Heure de clôture: 24 janvier 2017 – à 13h00



5. Responsabilités principales:

Sous l’organisation hiérarchique de la Coordinatrice du Projet, le Chauffeur / Mécanicien a les responsabilités principales suivantes dans le projet « Sensibilisation et Education sur l’abandon des Mutilations Génitales Féminines et Promotion des Droits de la Femme à Djibouti » :



- Conduire le personnel, les visiteurs autorisés et les biens du projet dans les sites d’intervention suivant les instructions

- Veiller à la sécurité des personnes et biens lors des transports

- Procéder à la vérification technique obligatoire du véhicule pour garantir un bon fonctionnement pendant le voyage, suivant un calendrier bien défini

- Rapporter immédiatement au superviseur tout besoin d’entretien ou de réparation

- S’assurer de la propreté interne et externe du véhicule assigné

- Exécuter les petites réparations et maintenances mécaniques ponctuelles du véhicule

- Remplir le carnet de bord/logbook pour chaque voyage

- Charger et décharger le véhicule

- Suivre strictement le code de conduite conformément aux lois Djiboutienne et aux politiques et procédures de Johanniter



Et toute autre attribution qui pourrait lui être donnée dans le cadre de ses missions.

6. Compétences et qualités requises

Etre de nationalité Djiboutienne – titulaire d’une carte d’identité nationale.

Qualification professionnelle et expériences professionnelles recommandées :

Diplôme : Brevet d’Etudes du Premier Cycle - BEPC

Bonnes connaissances de la mécanique générale et du cycle de maintenance de véhicule 4x4

Avoir au moins 5 ans d’expériences comme chauffeur mécanicien dans les programmes de développement

Permis de conduire D valable à Djibouti



Compétences:

Savoir lire et écrire le français, suffisamment pour les besoins du travail – De solides bases en mécanique auto et bicyclette (un plus) – Capacité de conduire en moyenne 300 km par jour, principalement au milieu rural (pistes) - Bonne connaissances géographiques des régions – Savoir parler la langue Afar – Être ponctuel et flexible – Excellente communication interpersonnelle et capacité de travailler en équipe – Capacité d’adaptation en milieu rural



7. Contact

Les dossiers de candidatures composés d’un CV, d’une lettre de motivation ainsi que des copies suivants : carte d’identité, permis de conduire, attestations de travail et scolaire sont recevables à l’adresse suivante :



Johanniter International Assistance, Djibouti- Lot 42 Haramous- BP2054

(1er portail noir à gauche à partir du Point de contrôle de la Garde Républicaine devant la résidence de Mr. Le Président de la République vers la direction de l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique.)



Merci de noter sur l’enveloppe « Candidature au Chauffeur / Mécanicien de Projet MGF»

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.



Fait à Djibouti, le 12/01/2017 Hildi Schätti - Coordinatrice du Projet

Partager cette page whatsapp



email