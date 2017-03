Appel à candidature à Djibouti

Crèche à Hodan 2.

Bonjour nous recherchons une personne motivée, ouverte, de nature joyeuse et attentive pour un poste de garde d’enfant de bas âge.

Information sur le poste :

-A plein temps de 6H45 à 17H30 durant 5 jours de la semaine

-Les deux jours du weekend en repos bien mérité.

Tâches : Laver des couches, chanter pour les enfants, s’amuser à 4 pattes avec les enfants et être patiente avec ces petits anges.

-Date du début du contrat : Avril 2017

Cette personne doit être :

- de nationalité Djiboutienne,

-diplômé avec un minimum de BEPC et un maximum en BAC

-Une expérience sur la garde d’enfant de bas âge.

-S’exprimer en français correctement obligé

-Parler convenablement les langues nationales afar, somali et arabe souhaité

Si vous convenez au profil veuillez s’il vous plaît nous contacter au plus vite sur le 77.87.10.29 ou le 77.69.40.21 avant la fin de ce mois.

