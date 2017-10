Appartements Meublé F4 a loyer a Haramous à Djibouti

Je vous propose 4 Appartements de F4 Meublé a Louer a Haramous.

Chacun Appartement est composé de:

- 4 chambres

- Chacun chambre est composé de: 2 lits et 2 armoires, une table de bureau et un climatiseur.

- 2 toilettes avec machine a laver et aussi machine de sèche-linge.

- Une cuisine avec cooker gazinière, micro onde et matérielle de cuisines

- La chambre de salon est meublé avec une télé écran plat, stands de télévision, téléphone et internet, un canapé et une table de cuisine.

- Gardianage 24h/24

- Technicien 24h/24

- Suppresseur d'eau

- Groupe Électrogène

- 4 Climatiseurs

L'appartement est situé à Haramous.



Le loyer est de 200.000fd

