Appartements Meublé à louer à Haramous à Djibouti

Bonjour

Je loue des appartements Meublé a Haramous.

Chaque appartement est composé de 4 chambres

+ chaque chambre est composé de 2 lits et 2 armoires et un table.

+ le salon est composé d'un Télé écran plasma, téléphone, internet, satellite, canapé, table à manger, faire à repasser

+ la cuisine est équipé d'un cuisinière, micro onde, frigo

+ 2 toilettes avec machine à lavé et aussi linge sèche



Gardiennage 24h/24

Technicien 24/24

Groupe Électrogène

Suppresseur d'eau

