Appartements Heron a louer à Djibouti

Je loue des appartements qui se trouvent a HERON:

1)deux apprts de f2 et chacun est compose de:

-Une chambre + salon+cuisine+toilet

-Prix=120.000fdj chacun/mois

2) six apprts de f3 et chacun est compose de:

-Deux chambres + salon+cuisine+toilet

-Prix=140.000fdj chacun/mois

Ces appartements sont tres propres et sont equipes des reservoires d'eau,groupe eletrogene et des climatiseurs.

Veuillez me contacter si vous etes vraiement serieux sinon vous avez tous les informations necessaires devant vous.

l'eau et l'electricite sont a votre charge.

Merci

Partager cette page whatsapp



email