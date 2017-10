Appartements - Cité Haramous à Djibouti

Appartements disponibles dans belle cité calme et prisée.

Chaque appartement comprend :

– 4 pièces (3 chambres + 1 salon avec petit balcon)

– 2 salles de bain

– 1 cuisine spacieuse avec placards fournis

– Hall / Entrée spacieuse

– SPLIT dans toutes les pièces

– Réservoir d’eau pour chaque appartement, suppresseur

– Groupe électrogène

– Espace parking

– Sécurisé avec gardien

– Accès terrasse, vue sur toute la cité

– Possibilité de choisir la localisation de l’appartement (étage ou rez-de-chaussée, dans la limite du disponible)



Proximité Supermarché Géant Casino et commerces dans le quartier Aviation à proximité (5 minutes en voiture)



Disponible immédiatement.

Possibilité contrat de longue durée.



Plus de renseignements et/ou prise de rendez vous pour visite, contactez les numéros communiqués ci-dessous.

