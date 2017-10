Appartement meublé / Hodane 1 à Djibouti

Bonjour

Nous louons un appartement meublé moderne et très bien équipé.

Une suite parentale avec coin salon, télé, balcon et toilette interne.

Une chambre avec deux lits individuels et coin salon.

Une entrée avec un coin salle à manger et un coin salon et des toilettes

Très bien aéré, propre et calme. L'eau et le wifi sont gratuits.

L'appartement se situe à quelques mètres de la supérette et de la boulangerie.

