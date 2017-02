Appartement F4 à Gabode 5 à Djibouti

Bonjour,



Je mets en location deux appartement F4 dans un immeuble comprenant 4 appartements. Un groupe électrogène et un surpresseur d'eau par appartement sont disponibles ainsi qu'une grande cour commune aux quatre appartements. Chaque appartement comprend:

1 chambre principale avec salle de bain

2 chambres

1 salon

Une deuxième salle de bain

1 cuisine



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.

