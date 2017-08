Appartement F3 a louer a cite hodan à Djibouti

Appartement F3 a louer a cite hodan. elle es composee de 3 chambres très spacieuse+ grande cuisine et une vaste toilette. Eau et Electricite Disponible



Merci de me contacter par email

35 000 FDJ

Immobilier, Vente maisons, appartements

il y a 9 minutes

