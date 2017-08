Annales presque neuf à moitié prix TES à Djibouti

Bonjours je mets en vente des annales pour la terminale ES à moitié prix : histoire géo , philosophie , maths pour réussir son année de bac avec mention comme j'ai eu Et en plus à moitié prix au lieu d'acheter ça dans les librairies à 6000fr ici ça coûte 3000fr chacun et c'est neuf . Si vous êtes intéressé contactez moi très vite . Cordialement

