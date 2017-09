ALI BACHA SERVICES à votre service à Djibouti

Nouveauté à Djibouti, ALI BACHA SERVICES vous invite à faire vos achats directement par Téléphone et sur WhatsApp à Dubaï. il s'agit des meubles d'intérieur, chambre à coucher pour les nouveaux mariés, des matériels bureautique, matériels informatiques, pièces détachés pour toutes sortes de véhicule, achat des bus, des camion ect..., le mode de paiement vous sera dictée ainsi que son représentant officiel à Djibouti. Vous ne serez pas déçu et ceci vous économisera en vous évitant les frais de voyage, d'hôtel et de séjours. essayez et vous verrez. nous vous garantissant vos achats jusqu'aux Ports de Djibouti. nous vous attendons. merci de votre confiance.

