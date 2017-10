Alfa Designer : services des communications et de développement web & Application à Djibouti à Djibouti

Je vous propose des services des communications et des développements web/Application mobile :

- Création de site Internet web.

- Création des application mobile (Android OS).

- Création Logo, Bannières, Brochure, Livre publicitaire.

- Création des carte visites professionnel, carte invitations (mariage, événement personnel ... etc).

- Maintenance du PC.

Je vous propose des solutions a tous vos problème d'une manières simple, efficaces et rapide et avec une prix moins cher

Tout ce que vous avez à faire ce de nous contactez par téléphone ou par mail à bientôt.



I offer services of communications and web developments / Mobile application:

- Web site creation.

- Creation of mobile applications (Android OS).

- Creation Logo, Banners, Brochure, Book.

- Creation of professional visit cards, invitations card (wedding, personal event ... etc).

- Maintenance of the PC.

I offer solutions to all your problems in a simple, efficient and fast and with a cheaper price

All you have to do is contact us by phone or by email

