Agents de sécurité à Djibouti

URGENT!



Une société de la place recherche des agents de sécurité motivés FEMME ET HOMME entre 20 à 35 ans.



Type de contrat : CDI



Pour tous personnes qui se voit interessé ,veuillez nous envoyer vos cv et lettre de motivation via l'email : jobsatdjibouti@gmail.com



Merci

80 000 FDJ

il y a 5 heures

