Agent(e) commercial(e) à Djibouti

Société de la place recherche des jeunes gens dynamiques et motivés pour son service d'accueil.



Tâches liées à l'emploi:

- Promouvoir les services offerts par notre organisation et bien informer les clients sur les différentes fonctionnalités de leurs appareils;

- Recevoir et informer les clients sur les différents forfaits.

- Mettre à jour les fiches clients existantes ou nouvelles ;

- Planifier et organiser l’emploi du temps quotidien;

- Faire des rapports journaliers sur les ventes ;

- Solliciter des clients prospectives et assurer les relations avec les clients existants;

- Faire un diagnostique des problèmes auprès des clients et les diriger vers le service approprié;

- Tenir la caisse

- Et toutes tâches reliées;



Qualifications : :

- Diplomatie,dynamisme et rigueur (faire preuve d'amabilité, de courtoisie et de tact face à des clients difficiles);

- Fibre commerciale à défaut de formation particulière;

- Etre à l'aise dans les relations clients et avoir un sens du service ;

- Réactivité opérationnelle;

- Prise de décision stratégique;

- Une bonne dose de patience;

- Excellente organisation personnelle;

- Maîtriser des outils bureautique (Word, Excel, Access, ect.)



Langue exigée:

Français parlé et écrit impeccable, somali obligatoire, une compréhension de l'arabe et de l'afar



Éducation : Minimum niveau Bac ou Bac +

Marketing, administration ou domaines connexes



Expérience dans le service clientèle: un atout

Formation : Disponible



Votre dossier de candidature doit obligatoirement inclure les pièces suivantes :

• photocopie pièce d'identité

• copies des diplômes

• une lettre de motivation ;

• un curriculum vitae ou CV;

• un bulletin numéro 3



Pour les intéressé(e)s, veuillez svp envoyer votre candidature complète à recrutementimr2015@gmail.com.

