Agent(e) commercial(e) à Djibouti

Nous recherchons un(e) agent(e) commercial(e) dynamique qui a le contact facile avec les gens, un esprit d’équipe et un goût pour la responsabilité.



La personne concernée doit obligatoirement avoir un français écrit et parlé impeccable et une connaissance de l’anglais acceptable.



Des qualités de rigueur, ponctualité et d'organisation sont nécessaires ; un niveau baccalauréat ou licence, bonne connaissance de Windows Office. Pour toutes personnes intéressées, veuillez nous envoyer votre dossier de candidature (bulletin N°3, copie carte d’identité, une copie de vos diplômes, certificat de travail s’il y a lieu abouh096@gmail.com



Seules les candidatures complètes seront traitées.



Merci

