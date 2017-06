Agent de transit à Djibouti

Agent de transit

Société de la place recherche un(e) agent(e) de transit sérieux. La personne recherchée doit être capable de travailler avec le système sydonia. Elle doit obligatoirement être familière avec l'ensemble des documents nécessaires pour la déclaration des marchandises à l'import comme à l'export. L'agent sera par ailleurs amener à s’occuper du suivit du post acheminement des marchandises jusqu’au lieu de livraison convenu. L'agent devra collecter tous les informations des livraisons de commande en conséquence l'agent suivra en détail tous les démarches de dédouanements jusqu'à la livraison des marchandises et l'entreposage au lieu de livraison voulu par le client. Il émettra l'ordre de transit et supervisera tous les aspects de la logistique en partenariat avec le client, la douane et les agences maritimes.

Qualités requises pour le job:

- Rigueur accrue et une attention au détail

- Dynamisme

- Capacité de travail au sein d'une équipe dynamique

- Apte à travailler sous pression

- Ponctualité

- Discrétion

- Disponible en tout temps

Expérience:

Minimum 4 ans d'expérience dans un emploi similaire avec 3 références à l'appui



Pour les intéressé(e)s, veuillez envoyer votre candidature à recrutementimr2015@gmail.com de préférence avant le 10 Juillet 2017. Votre dossier doit inclure votre curriculum vitae, une lettre de motivation, un bulletin N°3, une copie de pièce d'identité et 3 références.

Partager cette page whatsapp



email