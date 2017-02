Agent de Securité recherche emploi à Djibouti

Bonjour,



j'ai 18 ans ,eduqué et dynamiqueà l'ecoute et a le sens du travail cherche un emploi en qualité d'agent de securité dans le secteur priver et public.

Merci de me contacter par mail pour les interesser.

Le salaire reste negociable.

Merci,



bien à vous;

45 000 FDJ

