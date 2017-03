Agent de Sécurité Prive à Djibouti

Bonjour Mr et Mme, Je suis à la recherche d'emploie de Sécurité prive . J'ai effectuer des formations militaire touts arme et de formation de la police administrative, judiciaire et routière ou sein de la CICM centre d'instruction cheikh moussa de PK23 de la Gendarmerie National.

Partager cette page whatsapp



email