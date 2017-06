Agent de déclaration douane à Djibouti

Agent de Déclaration Douane

Société de la place recherche un agent de déclaration de douane. La personne recherchée doit être au point avec les formalités de dédouanement pour les clients. Il devra se renseigner auprès des différentes agences maritimes après avoir reçu l'ordre de transit, renseigner l'agent de transit affecté au système sydonia et suivre de prêt les différents dossiers en traitement.

Qualités requises pour le job:

- Sens de la négociation

- Rigueur accrue et une attention au détail

- Dynamisme

- Capacité de travail au sein d'une équipe dynamique

- Apte à travailler sous pression

- Ponctualité

- Discrétion

- Disponible en tout temps et une bonne dose de patience

Aptitudes et qualités requises :

Bonne connaissance des procédures en douane / la maîtrise des langues étrangères (éthiopien, anglais, ect..) et un plus / sens de la négociation.

Expérience:

Baccalauréat

Permis de conduite A

Avec ou sans expérience dans le domaine



Pour les intéressé(e)s, veuillez envoyer votre candidature à recrutementimr2015@gmail.com de préférence avant le 10 Juillet 2017. Votre dossier doit inclure votre curriculum vitae, une lettre de motivation, un bulletin N°3, une copie de pièce d'identité, copie du permis de conduite.

