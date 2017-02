Acheteur- Procurement à Djibouti

Dans le cadre de son fort développement, Marill Automotive recrute un(e) Acheteur(se) pièces de rechange dans le secteur de l’automobile



Descriptif du poste

Rattaché(e) au département des pièces détachées, vous êtes en charge dans le cadre de cette création de poste de mettre en place la politique achats. En relation la direction générale et le département des pièces détachées, vous traduisez les axes stratégiques en objectifs qualitatifs et quantitatifs. Vous recensez les fournisseurs présents sur le marché au niveau mondial, les évalue et les sélectionne en fonctions des objectifs de qualité, de coûts et de volumes définis. Vous constituez le panel de fournisseurs, négociez les prix, les obligations à respecter (volumes, qualité, délais de livraisons...), les conditions de paiement et vous gérez les éventuels litiges (retour des adhérents Réseau).



Profil recherché

De formation supérieure Bac +3 idéalement complétée par une spécialisation achats, vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum dans une fonction similaire, idéalement dans un secteur technique et mécanique (automobile, véhicules industriels...). Votre anglais est courant. Votre autonomie, votre relationnel, votre capacité à négocier dans un contexte international et vos capacités managériales seront des atouts indispensables pour réussir dans cette mission et évoluer au sein de la société.



Ce poste vous intéresse, faites parvenir votre candidature à l email suivant.

