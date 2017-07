achat des voitures neuves marque vitz modèle 2007 et 2009 à Djibouti

je vend deux voiture neuves de marque vitz modèle 2007 et 2009 avec un prix abordable et négociable essence injection avec un kilométrage de 43000 climatiser et bien décorée a l’intérieur et bien sur avec un écran plat une voiture confortable .

