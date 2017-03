Achat d'une voiture TOYOTA COROLLA à Djibouti

premiere vue,premiere servie,n'hesitez pas a me contacter.Vente d'une voiture TOYOTA COROLLA,elle est en tres bonne etat,elle est manuelle et elle est diesel.Prix a debattre :

-des roues bien équipees

-lecteur CD électrique

- sièges chauffants

-direction Airbag frontal et airbags latéral

-système stéréo climatisation

-peinture métallisée

-attelage freins ABS traction vitrail actif

-couverture de l'espace alliage léger

-Volant multifonctions Radio / CD

-capteur de pluie Rails de toit NB!!

-elle n'a pas de timing mais elle a une chaine

-elle consomme 5L/100KM

1 800 000 FDJ

77881088

Véhicules, Voitures

il y a 4 heures

