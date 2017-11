Achat d'une maison ou un terrain à Djibouti

je suis a la recherche d'une maison en vente aux environs de balbala et ses alentours et de préférence (balballa 6, cheikh moussa, cheik osman ou quartier 7 quartier 6 etc...) . je souhaiterais que la maison soit en dure et composé de 3 à 4 chambres . merci de me contacter si vous avez des maisons qui correspondent à mes critères .

mon nom est mahdine ahmed

merci à tous

3 000 000 FDJ

Immobilier, Vente maisons, appartements

il y a 15 heures

