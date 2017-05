Achat d'un Smartphone One plus 3 à Djibouti

Je suis près à acheter un Smartphone One plus 3. Le OnePlus 3 est un smartphone doté d’un écran AMOLED Full HD de 5,5 pouces. Possedant une mémoire interne de 64 Go, il est équipé d’un processeur Snapdragon 820 couplé à 6 Go de mémoire vive. Il dispose de 2 capteurs photos de 16 et 8 Mégapixels.

60 000 FDJ

77606946

Multimédia, Téléphones, Smartphones

il y a 2 heures

Partager cette page whatsapp



email