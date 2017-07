Accompagnateur religieux à Djibouti

Salam aleykoum,

je cherche quelqu'un de bonne foi, religieux,qui fait ses prières,qui pourraient me conseiller 2 fois par semaine ou une fois deux adultes qui me sont chers étant dans l'age de la folie.

Si cette personne sacrifiera uniquement 3 h par semaine que pour la satisfaction d'allah,afin d'avoir recompense aupres d'allah car je n'ai pas le temps.je suis tt le temps au travail.

Meme si cette veut que je la paie pour ces bonnes oeuvre et comportement afin que ces derniers en puissent prendre pour exemple.Ce serait fait.

Merci de m’écrire

C'est urgent

