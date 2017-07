Abaya avec sa sac à main toute bleu du mode de la mode egyptienne à Djibouti

Bonjour,



Je vend une abaya avec sa sac à main et son voile étant toute les deux de la couleur bleu,ainsi que la mode marocaine.Je les acheter à 8000 fdj les deux,mis une seule fois et jamais utilisé.

Je les revend à 7500 fdj.Le prix reste à négocier.



Merci de me contacter par mail.

