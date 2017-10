A vendre une voiture Nissan. à Djibouti

Vends NISSAN Note 1,5 DCI

Monospace, 5 CV, 5 places, 2007.

Véhicule bien entretenu, la courroie de distribution à été faite aussi dernièrement.





Équipements :



-Climatisation régulée

-Commandes au volant

-Radio CD

-4 Airbags

-Direction assistée

-Fermeture centralisée

-Rétro électriques

-4 vitres électriques

-4 pneus neufs

-ABS

- Prise auxiliaire

-Volant réglable

-Banquette AR rabattable 1/3 - 2/3 et coulissante (le volume du coffre varie en fonction)

-Double des clés.

-Vidange, filtres à air, a gazole ok



Véhicule en très bon état, sécurisant et économe avec une réelle ergonomie modulable : idéal famille, jeune conducteur.



Prix : 1 200 000 FDJ raisonnablement négociables.



Merci de me contacter au 77 83 43 93.

Pas sérieux s’abstenir.

