À vendre Salon royal+ salle à manger à Djibouti

À vendre salon et table à mangé

Le Salon royal et la salle a manger table de 8 chaise avec décoré et accessoires avec un prix négociable. Tout ces matériels sont ramenés de Dubai avril dernier on a utiliser que deux mois.en tout 650 000 fdj.

Ci vous êtes intéressé contactez les numéros suivants merci.

