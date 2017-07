a vendre maison hayableh à Djibouti

Je vends une maison qui se trouve au Hayableh.



Superficie : 110m²

Nombre des chambres : 4

Prix : 10 OOO OOO FDJ



Le titre de foncier est en cour et il est en stade finale et il va sortir environ 2mois après mais cela ne peut pas empêcher l'achat de la maison car en effet j ai consulté certains des notaires et on peut faire le processus de l'achat de maison avec grâce l'attestation de payement et le reçu de payement que nous avons actuellement.



Ainsi,Le prix est négociable

Partager cette page whatsapp



email