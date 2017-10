A vendre kia picanto model 2014 à Djibouti

Bonjour, je mets en vente une kia picanto model 2014, smart key, très propre de l'intérieur et l'extérieur, état toujours neuf.

Transmission automatique

Kilométrage 49 000 km

Borne usb, bleuthoud, lecteur CD

Verrouillage a distance

Pour plus d'informations veuillez veuillez me contacter. Merci

Prix à débattre

1 250 000 FDJ

77845922

Véhicules, Voitures

il y a 17 heures

Partager cette page whatsapp



email