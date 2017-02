A Vendre hotel- restaurant a Bahir dar, Ethiopia à Djibouti

Hotel 3-etoiles recemment construit (2016) dans une des villes les plus touristiques d'Ethiopie. Construction de style tres moderne avec 35 chambres sur 2 niveaux. Grand restaurant, cuisine, bar lounge avec terrasse exterieure, salle de conference, blanchisserie, zone jardin et parking. l'hotel est situe en centre ville et tout pres du nouveau grand stade de Bahir Dar. Pret a la vente sans equipement.

