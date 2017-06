À vendre cuisinière gaz 5 feux à Djibouti

À vendre grande cuisinière 5 feux marque égyptienne.

Grand four avec gril et rôtissoire électrique ,allumage et éclairage four électriques

Vendue avec la bouteille de gaz pleine et le détendeur.

50000fdj

