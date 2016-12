A louer un Appartement F5 étage au saline ouest à Djibouti

Je loue 1 appartement F5 un petit salon d’entré, un grand salon de 7 m 40 sur 4 m 40 avec balcon et 4 chambres à couché dont la chambre des parents avec une salle de bain intérieur et un balcon.

Une toilette et une grande cuisine meublé des placards en aluminium équipé d'un groupe électrogène de 21 KVA automatique et avec réservoirs de 2300 l posé sur sole et un deuxième de 500 l sur la terrasse avec suppresseur jamais de rupture d'eau et parking pour 2 voitures au saline ouest

