À louer Nissan Sunny toutes options à Djibouti

louer une voiture nissan sunny de couleur grise toute option. En parfaite état. Le tarif dépend de la durée. 8000 entre 2 et 7 jours. 7000 entre 8 et 15 jours. 6000 entre 15 et 30 jours. 5000 au delà de 1 mois.

5 000 FDJ

77882212

Véhicules, Voitures

il y a 12 heures

