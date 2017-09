A Louer Immeuble R+1+Terrasse ( F8 ) Gabode IV à Djibouti

A Louer un Immeuble R+1+Terrasse, demi-meublé (F8) à Gabode IV sur une surface de 600 m2 avec 8 chambres climatisées.



Cette propriété est équipée de 2 réservoirs d’eau, d’un groupe électrogène et d’une toilette installée à l’extérieur de l’immeuble pour le personnel de la maison.



Sis à Gabode IV, lot no. 24, côté ouest du terrain de Tennis



Pour plus d’informations, veuillez contacter au numéro suivant

