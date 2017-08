A la rechercher d'emploi pour un technicien en electricité à Djibouti

Je me nomme Ali Mahamoud Soubaneh, jeun Djibouti et diplôme en électro-technique en spécialité en électrique étant a la rechercher d'un emploi et de tout autre travail quelque soit qui soit lie a mes connaissances en matière d'électricité alors veille me contant pour tout personne intéresse sur mon numéro ainsi que mon mail

