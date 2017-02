A la recherche d'un emploi à Djibouti

Messieurs, Madames;



Je me nomme Mahad, Mahad Abdi Mouhoumed et je suis un jeune Djiboutien âgé de 21 ans, titulaire d'une licence en Urbanisme et Aménagement du Territoire (UAT).

Je suis à la recherche d'un emploi, d'un établissement qui pourrais m'engagé.

