4X4 NISSAN PATROL Y60 CHASSIS COURT à Djibouti

Bonjour cher internautes,

Pour raison de départ , je mets en vente ma voiture Nissan PATROL Y 60 chassis court .

vidange et contrôle effectué mensuellement , moteur et carosserie en très bon état 210 000 KM.

Prix : 3 700 euros Merci de me contacter par e-mail si interessé.

Disponnible immediatement , possibilité de négocier



Bonne journée

800 000 FDJ

il y a 6 heures

