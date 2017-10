3 appartements à louer Salines Ouest à Djibouti

Les renovations sont fini, Situé à saline ouest, 3 appartements F5 en bonne etat sont disponible dès novembre.

-Près de Rayan restaurant

-Super propre

-Calme et securisé

-Group electrogene

-Supresseur eau

Avec ou sans Fourniture



Loyer est de 160000DJF/appartement non negociable.



Plus pour d'info contactez le propriètaire par sms

