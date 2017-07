2014 lexus gx460 à Djibouti

suv 2014 lexus gx460 "hors taxes"

luxury trim edition with 30 000 miles

sunroof and mark lewinson 330w, 17 speaker sound system

ac cooled seats

backseat tv's with headsets and games controls

price slightly negotiable

8 000 000 FDJ

77281759

Véhicules, Voitures

il y a 14 heures

