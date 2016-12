2 Villas haut standing type F5 à Haramous à Djibouti

A louer deux charmantes villas haut de gamme situées dans un quartier résidentiel à Haramous, secteur recherché très sécurisé à proximité de l’Ambassade Américaine.



Les deux villas sont composées de 10 pièces avec une dépendance pour le personnel de maison et parking intérieur. Elles offrent une vue dégagée sans vis à vis entièrement rénovées et elles disposent de tout le confort.



Chaque villa est constituée de :



5 Pièces :

Au rez de chaussée :

1 chambre à coucher

1 séjour double

1 salle de bain et une grande cuisine équipée



Au 1 er étage :

1 chambre à coucher avec sa salle de bain privative

2 chambres à coucher

1 salle de bain

une grande terrasse à vivre.



Equipements mis à disposition :

– 7 climatiseurs par villas

– 1 groupe électrogènes de 60 Kva

– 2 suppresseurs

– 2 chauffes eau

– Portes et fenêtres entièrement sécurisés

– 2 WC extérieurs pour personnel de service



PS : Puissance énergétique 36 kva par villa au lieu de 12 kva





Prix du loyer : 500 000 FD/ villa



Merci de nous contacter au numéro suivant pour tout renseignement.

