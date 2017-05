2 Motos YAMAHA 400 WRF et 450 WRF à Djibouti

A vendre, 2 motos YAMAHA WRF :

une 400 WRF :

Entretien suivi, vidange + filtres huile et eau, pompe à eau neuve, Bib mousse avant et arrière.

Nombreuses pièces de rechange :

Guidon, leviers, câbles, plaquettes de frein, filtres à air et huile, bougie, durites, plastiques latéraux neufs, joints spy fourche, roulements de roue.



+ Une 450 WRF , complète pour pièces ou à remettre en marche.

Equipements supplémentaires :



+ 2 pneus avant, 2 pneus arrière, réservoir 19 L, 2 lève-moto, bâches de protection, gilet par-pierre avec protection coudes, épaule et dorsale.



le prix est pour l'ensemble : les 2 motos + pièces

1 000 000 FDJ

77164479

