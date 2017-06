محاسب بالعربية à Djibouti

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا اسمي عبد الرزاق علي.قد درست في المدزسة اليمنية في جيبوتي و لدية الشهادة بالاضاف الى شهادة في استعمال الحواسيب. حاليا انا عاطل عن العمل و اود ان اعمل ق محاسب.



traduction: la miséricorde et les bénédictions de Dieu. Mon nom est Abdul Razzaq Ali. j'ais étudié à l'école de Yémen à Djibouti et j'ais la diplome ainsi dans l'utilisation des ordinateurs. Je suis actuellement sans emploi et je voudrais travailler comme comptable en arabe.

